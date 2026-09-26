Schilderij Lieuwe van Gogh beschadigd bij mislukte roof

AMSTERDAM (ANP) - Een schilderij van Lieuwe van Gogh is onherstelbaar beschadigd geraakt toen een man het probeerde te ontvreemden. Dat gebeurde donderdag tijdens de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam, zo liet Van Goghs manager zaterdag weten.

Op camerabeelden is volgens hem vastgelegd hoe de dader eerst poseert voor het schilderij en niet veel later het doek van de muur haalt. Hij verstopt het vervolgens achter een barretje, met de bedoeling het later ongezien mee te kunnen nemen. Door optreden van de clubmanager en bewaking kon de man worden gepakt.

Het doek Easy Peasy Rhino had een prijs van 7500 euro. De schade wordt op de dader verhaald.