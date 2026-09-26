Oranje werkt laatste training voor duel met Servië af met 24 man

ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League met 24 spelers afgewerkt. De geblesseerde spits Brian Brobbey en verdediger Lutsharel Geertruida zijn er niet meer bij. Middenvelder Gjivai Zechiël, die vrijdag meedeed in het EK-kwalificatieduel van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen (0-0), sluit maandag weer aan bij Oranje.

Bondscoach Xavi Hernández besloot Joshua Zirkzee op te roepen als vervanger voor Brobbey. Voor Geertruida wordt geen andere speler opgeroepen, zodat de groep nu uit 24 man bestaat.

Oranje vliegt zaterdagmiddag naar Belgrado, waar Xavi en linkervleugelverdediger Micky van de Ven om 20.00 uur een persconferentie geven.

Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland (1-1), Servië verloor van Griekenland (1-2). De wedstrijd tussen Servië en Nederland is zondag om 18.00 uur.