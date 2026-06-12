AMSTERDAM (ANP) - De bekende Nederlandse schoenontwerper Jan Jansen is op woensdag op 85-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat laat Niels Jens, uitvaartondernemer en vriend van de familie, vrijdag weten.

Volgens Jens was Jansen een van de meest vernieuwende en internationaal gewaardeerde ontwerpers. "Gedurende meer dan zestig jaar bepaalde hij mede het gezicht van de Nederlandse mode- en designwereld. Zijn schoenen werden wereldwijd geroemd om hun gedurfde vormen, verrassende materiaalgebruik, uitgesproken kleurcombinaties en onmiskenbare eigen signatuur."

In de loop van zijn carrière ontving Jansen talrijke onderscheidingen. "Tot de belangrijkste behoren de Grand Seigneur Modeprijs (1995), de Max Heymans-ring (2006), de Karel de Grote Oeuvreprijs van de gemeente Nijmegen (2011) en de titel Dutch Designer of the Year (2013)", aldus Jens.

Jan Jansen overleed thuis, omringd door zijn naasten. Hij laat zijn echtgenote en muze Tonny, familie, vrienden en een omvangrijk cultureel en artistiek erfgoed achter. Er wordt in besloten kring afscheid van hem genomen.