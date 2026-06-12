AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is vrijdag op de hoogste stand ooit gesloten en scherpte daarmee het record van een dag eerder aan. Beleggers reageerden positief op een mogelijk vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Donald Trump zou dat akkoord dit weekend al getekend kunnen worden.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,7 procent hoger op een nieuw slotrecord van 1081,18 punten. Op donderdag sloot de AEX nog op een recordstand van 1063,09 punten. De MidKap won 2,2 procent tot 1100,70 punten. Ook andere Europese beurzen gingen met winst de handelsweek uit. Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,8 procent.

Adyen hoorde bij de sterkste stijgers in de AEX, met een winst van 5,5 procent. Het betaalbedrijf koopt het Amerikaanse factureringsplatform Orb voor ruim 290 miljoen euro. De medeoprichters van het in San Francisco gevestigde Orb steken daarnaast een deel van de opbrengst in nieuwe aandelen van Adyen.

Winnaars

CVC won 2,9 procent. Volgens de Belgische krant De Tijd behoort de investeerder tot de mogelijke kopers van het belang in de Belgische staatsbank Belfius, dat de Belgische overheid wil verkopen. Ook ING (plus 3,6 procent), Rabobank en de Franse bank Crédit Agricole zouden interesse hebben in het belang van 20 procent in Belfius.

Andere winnaars op Beursplein 5 waren staalbedrijf ArcelorMittal (plus 5,9 procent) en gezondheids- en ingrediëntenbedrijf dsm-firmenich (plus 3,1 procent). ING won 3,6 procent. De bank verlaagde zijn belang in de Thaise TMB Thanachart Bank van 23,1 procent naar 19,5 procent. De opbrengst daarvan is ongeveer 243 miljoen euro.

Shell

Olie- en gasconcern Shell behoorde tot de schaarse dalers op de AEX en zakte 1,6 procent. Het bedrijf had last van de lagere olieprijzen en maakte vrijdag bekend dat het zijn terugkoop van aandelen ter waarde van 3 miljard dollar voor ongeveer een maand opschort. Shell doet dit naar eigen zeggen vanwege wettelijke vereisten rond de overname van de Canadese olie- en gasproducent ARC Resources.

In de MidKap, waar enkel winnaars waren, profiteerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 8,4 procent) juist van de lagere brandstofkosten. Ook in de rest van Europa profiteerden luchtvaartmaatschappijen van de olieprijzen. Zo stegen TUI, IAG en Lufthansa tot ruim 7 procent.