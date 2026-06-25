Scholen schrappen vrijdag lessen vanwege hitte

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in het land hoeven kinderen vrijdag niet naar school te gaan omdat het bijzonder warm wordt. Zo houden alle 51 scholen van onderwijsstichting De Haagse Scholen hun deuren vrijdag gesloten vanwege de hitte. Ouders zijn daarover geïnformeerd, laat een woordvoerder weten. Voor kinderen die nergens terechtkunnen, wordt noodopvang geregeld op school.

Ook de drie middelbare scholen van de Hoornse scholengemeenschap Tabor College blijven vrijdag gesloten. Voor leerlingen die naar school zouden komen voor inhaalwerk wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De Amsterdamse basisschool Polsstok blijft ook dicht in verband met de hitte.

Het Yuverta in Roermond annuleert alle lessen en schoolactiviteiten. Geplande examens worden verplaatst naar volgende week. De school is in de ochtend wel open "voor wie daar prettiger kan studeren".

In Barneveld vervallen de lessen op zowel het Johannes Fontanus College als scholengemeenschap De Meerwaarde. "Komende vrijdag wordt naar verwachting de warmste dag van deze hittegolf, en mogelijk zelfs de warmste dag ooit gemeten in Nederland", verklaart De Meerwaarde.

Het KNMI heeft voor vrijdag een weeralarm gegeven, code rood. Voor het eerst geldt dat vanwege de verwachte hitte. Plaatselijk zou de temperatuur kunnen oplopen tot 40 graden, meldt het weerinstituut.