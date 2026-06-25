Belgisch koningspaar neemt afscheid van Japanse keizer

Met een wandeling door de tuinen van het kasteel van Laken is donderdag een einde gekomen aan het Japanse staatsbezoek aan België. Koning Filip en koningin Mathilde zwaaiden keizer Naruhito en keizerin Masako daarna uit, is te zien op beelden van Belgische media.

Het koningspaar leidde de bezoekers eerst door de koninklijke serres. Ook brachten ze een bezoek aan de Japanse toren, die vorige eeuw in opdracht van koning Leopold II werd gebouwd. Daarna werd voor het oog van de camera's afscheid genomen. Volgens Het Laatste Nieuws was de goede verstandhouding tussen de koninklijke koppels daarbij goed zichtbaar.

Naruhito en Masako hebben hun twee weken durende bezoek aan Europa nu afgerond. Vorige week was het paar in Nederland.