MEPPEL (ANP) - De directie van scholengemeenschap Stad en Esch laat weten "heel erg geschrokken" te zijn van de Zembla-aflevering waarin te zien is dat docent Egbert B. zijn erf beschikbaar stelt voor kooigevechten van neonazi's. B., die werkt op de schoollocatie in Meppel (Drenthe), mag per direct geen lessen meer geven.

Onderzoeksplatform Zembla bracht woensdag aan het licht hoe rechtsextremisten op geheime locaties met elkaar vechten en neonazistisch gedachtegoed uitdragen. Dit gebeurde onder meer op het erf van B.

Neonazistisch gedachtegoed heeft geen plaats in het onderwijs, stelt Peter de Visser van het schoolbestuur van Stad en Esch. "Een docent heeft een voorbeeldfunctie."

'Ernstige situatie'

De school heeft nog niet inhoudelijk met de docent gesproken over de aflevering en zijn rol daarin. "We hebben hem eerst alleen laten weten dat hij niet op school hoeft te verschijnen vandaag", aldus De Visser donderdag.

De directie spreekt van een "ernstige situatie" die zij uiterst serieus neemt en is bezig "invulling te geven aan het onderzoek en mogelijke vervolgstappen". Tegelijkertijd zegt het bestuur geen aanwijzingen te hebben dat onwenselijk gedachtegoed op school of tijdens de lessen zou zijn uitgedragen door de docent. Het in kaart brengen van juridische vervolgstappen door de autoriteiten heeft prioriteit, volgens De Visser.