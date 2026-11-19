Waylon organiseert volgend jaar een nieuw muziekevenement in Rotterdam Ahoy. De eerste editie van Waylon's American Roadtrip vindt plaats op 4 juli 2027, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Dat heeft de zanger donderdag bekendgemaakt.

Tijdens het evenement brengt Waylon met zijn band een ode aan de Amerikaanse muziek. Daarbij komen onder meer country, blues, rock-'n-roll, soul en disco voorbij. De zanger speelt zowel bekende Amerikaanse nummers als eigen werk dat is geïnspireerd op zijn reizen door de Verenigde Staten.

"Tijdens mijn talloze roadtrips door Amerika heb ik zoveel bijzondere plekken gezien, muziek gehoord en mensen ontmoet", zegt Waylon. Met het evenement wil hij zijn liefde voor Amerikaanse muziek en cultuur delen. Hij hoopt dat Waylon's American Roadtrip uitgroeit tot een jaarlijks terugkerend evenement.

Ook mensen die een kaartje hadden gekocht voor het eerder afgelaste Top 1000-concert van Waylon zijn als gast uitgenodigd. Dat concert ging niet door vanwege het faillissement van de toenmalige organisator. Volgens Waylon is het dankzij de samenwerking met Ahoy en Ticketpoint mogelijk om deze bezoekers alsnog een optreden aan te bieden.