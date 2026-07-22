Schouten: schrik sloeg me om het hart bij beelden botsing trams

ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam is geschrokken van de botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug. Vanaf het stadhuis hoorde ze veel ambulances en even later kreeg ze beelden van het ongeluk doorgestuurd. "Dan slaat de schrik je om het hart. Zeker in de wetenschap dat er mensen in de tram zitten. Het is een enorme klap geweest", zei Schouten, die enkele uren na het tramongeluk een bezoek bracht aan de Erasmusbrug. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend, het onderzoek loopt nog.

Het ongeluk vond rond 11.10 uur plaats. Op beelden van een webcam aan de noordkant van de Erasmusbrug is te zien hoe een tram stil staat te wachten voor de brug, die op dat moment open is. Een andere tram rijdt daar ogenschijnlijk zonder vaart te minderen achterop. Vijftien mensen zijn daarbij gewond geraakt, van wie een ernstig. De veiligheidsregio sprak eerder over achttien gewonden, van wie twee zwaargewonden, maar dat aantal is naar beneden bijgesteld. Schouten zegt dat de mensen in de trams "natuurlijk ook mentaal een klap hebben gekregen".

Het onderzoek is volgens Schouten bijna afgerond. Daarna begint de berging van de trams. Die moeten voorzichtig uit elkaar gehaald worden en daarna geborgen. "Dat moet voorzichtig gebeuren, want de tram staat onder spanning", zegt Schouten.

De Erasmusbrug blijft de komende uren afgesloten voor verkeer, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.