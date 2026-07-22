Voetbalarbiter Danny Makkelie nieuwe rector in DREAM SCHOOL

Het NTR-programma DREAM SCHOOL krijgt na zeven seizoenen een nieuwe schoolleiding. Voetbalscheidsrechter Danny Makkelie wordt de nieuwe rector en FunX-programmamaker Ouassima Tajmout gaat aan de slag als mentor. De twee vervangen respectievelijk Eric van 't Zelfde en Lucia Rijker, heeft de omroep woensdag bekendgemaakt.

"DREAM SCHOOL draait om jongeren die een nieuwe kans krijgen. Eric van 't Zelfde en Lucia Rijker hebben daar de afgelopen zeven seizoenen met bevlogenheid en betrokkenheid een onmisbare bijdrage aan geleverd", zegt Roy Straatman, hoofd Media bij de NTR. "Danny en Ouassima hebben ieder een eigen manier om jongeren te bereiken en te inspireren. We hebben er alle vertrouwen in dat zij een nieuw en waardevol hoofdstuk aan DREAM SCHOOL toevoegen."

In DREAM SCHOOL krijgen jongeren die zijn vastgelopen op school of in het leven een nieuwe kans. Het nieuwe seizoen komt in 2027 op televisie.