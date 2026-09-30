September 2026 bij warmste zes van afgelopen 125 jaar

HOUTEN (ANP) - De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in De Bilt 1,8 graden hoger dan normaal. Weeronline meldt dat het gemiddeld 16,8 graden was, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op vijf na warmste sinds 1901, toen de metingen begonnen. Alleen 2006, 2023, 1999, 2016 en 1949 waren warmer.

Weeronline noemt vooral de warmte aan het einde van de maand "bijzonder". Normaal gesproken is het dan 17 graden, maar dinsdag werd het flink warmer met 25,9 graden. Dat maakte het officieel de warmste 29 september sinds het begin van de metingen. Eindhoven noteerde een nieuw landelijk record met 28,6 graden. Ook de twintig warme dagen, waarop de temperatuur in De Bilt hoger was dan 20 graden, waren er aanzienlijk meer dan de dertien gebruikelijke warme dagen in september.

September was daarnaast "aan de droge kant, maar niet bijzonder droog", volgens de weerdienst. Er viel gemiddeld 66 millimeter neerslag, 10 millimeter minder dan normaal. Daardoor hielden de bestaande droogteproblemen aan.