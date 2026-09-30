Rapper Quavo is voor het eerst vader

De Amerikaanse rapper en producer Quavo is voor de eerste keer vader geworden van een dochter. Dat vertelt de artiest in een interview met entertainmentwebsite Complex.

"Het is een zegen die God me heeft gegeven", vertelt de rapper. "Het is een totaal nieuwe wereld. Het geeft me een nieuwe reden om te doen wat ik doe. Het geeft me een nieuwe honger, een nieuw vuur. Ik ben gewoon trots dat ik nu vader ben, want daar hadden we het vroeger altijd over. Dus ik ben er gewoon blij mee."

Quavo maakte deel uit van de hiphopgroep Migos, samen met rappers Offset en de overleden artiest Takeoff. De groep had wereldwijde hits met nummers als Slide en Bad and Boujee. Quavo brengt vrijdag zijn nieuwe album uit.