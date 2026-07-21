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Servers pornosite Motherless in beslag genomen voor onderzoek

21 jul , 16:12Landelijk
anp210726127 1
ANP
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BREDA (ANP) - De servers waarop de in opspraak geraakte pornowebsite Motherless draait, zijn in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens invallen bij het bedrijf waar de servers staan, meldt het Openbaar Ministerie.
Agenten vielen op dinsdag 21 juli binnen bij een hostingbedrijf op locaties in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Daarbij zijn servers in beslag genomen die eigendom zijn van, of gebruikt worden door Motherless, aldus het OM.
De website kwam in opspraak omdat er naast reguliere pornovideo's mogelijk ook seksuele misdrijven te zien waren. Dat zou onder meer gaan om kinderporno en beeldmateriaal waarop vermoedelijk gedrogeerde vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden.
De servers worden de komende tijd uitgebreid onderzocht. Er zijn tijdens de inval geen aanhoudingen verricht.
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