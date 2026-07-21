Ed Harris voelde zich 'onderbenut' in serie Dutton Ranch

De Amerikaanse acteur Ed Harris voelt zich niet gewaardeerd door de makers van de serie Dutton Ranch, waarin hij de rol van dierenarts Everett McKinney speelt. In een interview met Variety vertelt Harris dat hij andere verwachtingen had van het eerste seizoen, dat uitkwam in mei. "Ik voelde me onderbenut en onbelangrijk", aldus Harris. "Ik was gewoon een beetje gefrustreerd."

Dutton Ranch is een spin-off van de serie Yellowstone, een western over de familie Dutton, de eigenaren van Yellowstone Ranch. De spin-off volgt het verhaal van de personages Rip Wheeler (Cole Hauser) en Beth Dutton (Kelly Reilly) na de gebeurtenissen in de oorspronkelijke serie.

"Voordat ik tekende, spraken ze vaak met me over wat dit seizoen zou zijn en wat mijn personage zou doen. En dat ik een van de vier hoofdpersonages was", aldus Harris. "Dat was niet echt het geval."

Harris werkt naar eigen zeggen wel mee aan het aankomende seizoen, waarvan de opnames in februari beginnen. "Ze hebben me verteld dat mijn personage iets meer te doen heeft", aldus Harris.