AMSTERDAM (ANP) - De baas van berichtenapp Signal, Meredith Whittaker, krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De universiteit noemt haar een voorvechter voor privacy en digitale rechten en bestempelt haar werk op dat gebied als baanbrekend. "Whittaker is een voorvechter van individuele rechten en een waar boegbeeld in het kritische debat rond de macht van big tech."

Met Signal laat Whittaker volgens de VU zien dat een platform waarop gebruikersprivacy op de eerste plaats staat, kan concurreren met apps van winstgedreven techgiganten. Zulke big tech-bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens en zetten die in om menselijk gedrag en aandacht te sturen, aldus de VU. Signal is een non-profit gefinancierd alternatief met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand, schrijft de universiteit.

Whittaker werd bekend als een van de organisatoren van de Google Walkout in 2018, een grootschalig protest tegen seksuele intimidatie en genderongelijkheid op de werkvloer. De Amerikaanse werkte van 2006 tot 2019 bij Google. Ook is ze medeoprichter van het onderzoeksinstituut AI Now Institute van New York University. Daar worden de sociale implicaties van kunstmatige intelligentie en de macht van de techindustrie in kaart gebracht.

De VU geeft Whittaker een eredoctoraat voor het agenderen van ethische en maatschappelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie en voor haar werk op het gebied van privacy en digitale rechten. De Amerikaanse neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.