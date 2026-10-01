Ook ABN AMRO verwacht sterkere afkoeling woningmarkt

AMSTERDAM (ANP) - De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht. Dat meldt ABN AMRO in de nieuwste editie van de woningmarktmonitor. ABN AMRO trekt daarmee dezelfde conclusie als ING. De afkoeling wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente.

Toch stijgen de huizenprijzen dit jaar volgens ABN AMRO naar verwachting juist sterker dan eerder voorzien. Eerder voorspelde de bank nog een groei van 3 procent, maar dat wordt nu een plus van 3,8 procent. Dit komt voornamelijk door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor de resterende maanden verwachten de onderzoekers dat de prijzen stabiel zullen zijn of zelfs iets zullen dalen.

Voor 2027 stelt ABN zijn verwachting naar beneden bij, van 4 naar 2,5 procent. Die daling komt doordat de onderzoekers nu rekening houden met twee extra renteverhogingen door de Europese Centrale Bank. Een daling van de huizenprijzen ligt nog niet in het vooruitzicht, denkt ABN AMRO.

Ook bij het aantal woningtransacties worden de verwachtingen neerwaarts bijgesteld. Voor 2027 verwachten de economen nu een daling van 5,5 procent in plaats van 4 procent.

Stijgingen van huizenprijzen verschillen fors per regio. In de Randstad stijgen de prijzen een heel stuk minder dan in de regio's daarbuiten. Vooral Groningen, Drenthe en Gelderland trekken het landelijke gemiddelde omhoog. In het tweede kwartaal steeg in Amsterdam de huizenprijs ten opzichte van een jaar eerder met maar 0,8 procent. In Groningen was dat bijna 8 procent. Het landelijke gemiddelde in het tweede kwartaal komt uit op 4,2 procent.

Tot slot concludeert ABN AMRO dat de maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, weinig aan de woningmarkt veranderen.

In een rapport over de woningmarkt eerder deze week stelde ING ook al enkele verwachtingen naar beneden bij. Ook ING stelde dat de huizenprijzen voorlopig nog niet zullen dalen.