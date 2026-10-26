Situatie aangevallen dierenverzorgster Beekse Bergen precair

HILVARENBEEK (ANP) - De situatie rond de dierenverzorgster van Safaripark Beekse Bergen die zaterdag gewond raakte door een panteraanval is nog steeds "precair". Dat laat de Brabantse dierentuin in een verklaring weten.

Zaterdag was de vrouw, die al 25 jaar voor de Brabantse dierentuin werkt, aan het werk in het verblijf van twee mannelijke Perzische panters. Zij werd aangevallen en raakte zwaargewond. Het is niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, omdat er geen camera's in het verblijf hangen. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Zondag werd al duidelijk dat artsen vrezen dat de vrouw het niet zal overleven. Een woordvoerster van het dierenpark bij Hilvarenbeek liet dat weten, met toestemming van de familie van de vrouw.

De vrouw werd op de dag van de aanval geopereerd. Volgens Beekse Bergen was dat "naar behoren" verlopen. De vrouw is buiten bewustzijn.