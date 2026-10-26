Star Trek-acteur Walter Koenig (90) overleden

De Amerikaanse acteur Walter Koenig is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn management maandag bekendgemaakt. Koenig was voornamelijk bekend van zijn rol als Pavel Chekov in Star Trek: The Original Series.

Volgens het management van de acteur stierf Koenig thuis een natuurlijke dood in het bijzijn van zijn familie. "Walters nalatenschap reikt veel verder dan het scherm", laat zijn woordvoerder weten. "Tijdens talloze conventies en interacties met fans deelde hij zijn vriendelijkheid, humor en waardering met iedereen die het geluk had hem te ontmoeten. Hij begreep wat Star Trek voor mensen betekende en omarmde de gemeenschap die eromheen was ontstaan."

In een bericht op sociale media staat George Takei, die Sulu speelde in de originele Star Trek-reeks, stil bij het overlijden van zijn goede vriend. "Mijn hart is zwaar. Walter Koenig, onze Pavel Chekov, is vanochtend vroeg overleden", schrijft hij bij een foto waarop de twee acteurs samen te zien zijn. "Rust goed uit, mijn beste vriend. Blijf op koers."

Koenig was vanaf 1967 tot 1969 te zien in het tweede en derde seizoen van Star Trek: The Original Series. Later keerde hij terug in zijn rol voor de eerste zeven Star Trek-films. Ook speelde de acteur rollen in onder andere The Lieutenant, The Alfred Hitchcock Hour en Babylon 5.