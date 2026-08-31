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Situatie met gevaarlijke stoffen in Eindhoven onder controle

01 sep , 1:39Landelijk
anp010926007 1
ANP
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EINDHOVEN (ANP) - De situatie bij een bedrijf aan de Hurksestraat in Eindhoven waar maandagavond gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen is onder controle, meldt de brandweer op X. Bij het incident raakte niemand gewond.
Op een foto van Omroep Brabant waren gele rookwolken bij het pand te zien. Vermoedelijk kwam de stof vrij nadat er een verkeerd type staal in een bak met salpeterzuur was terechtgekomen. Die stof kan ernstige brandwonden veroorzaken en is gevaarlijk bij inademing.
Een gespecialiseerd team uit Rotterdam met gaspakken kwam ter plaatse om te helpen. De ondersteuning is "waardevol" gebleken, meldt de brandweer.
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