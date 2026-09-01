In het komende seizoen krijgt een eventuele storm mogelijk de naam Jade, vernoemd naar Jade Kops. Dat heeft het KNMI dinsdag gemeld, op de dag dat het nieuwe stormseizoen van start gaat.

Het KNMI werkt voor de naamgeving van stormen samen met de Britse weerdienst Met Office en Met Éireann (Ierland). De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt, hiermee wordt voldaan aan internationale afspraken voor storm- en orkaannamen.

Eerder dit jaar konden namen ingestuurd worden voor de Nederlandse inbreng. In de periode waarin dat kon, overleed Jade Kops, die jarenlang via sociale media openhartig updates deelde over haar leven met kanker. Volgens het KNMI stuurden liefst 549 Nederlanders haar naam in als eerbetoon. "Wat ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen onze Jade hebben aangedragen", zegt haar vader. "Een prachtig eerbetoon aan onze lieve kanjer."

Stormen krijgen op alfabetische volgorde een naam in het seizoen. Ierland levert de eerste naam: Austen. Daarna komt de eerste Nederlandse naam Boelo, gevolgd door de Britse inzending Chloe. De Nederlandse namen voor het stormseizoen zijn Dano, Gwendolyn, Jade, Olaf, Vesna en Wende.

"De criteria voor het benoemen van stormen zijn gebaseerd op een combinatie van zowel de impact die het weer kan hebben als de kans dat het weer optreedt", schrijft het KNMI op de website. Een storm krijgt een naam bij een code oranje of rood voor windstoten, maar in uitzonderlijke gevallen kan een storm ook bij code geel een naam krijgen. Dat is bijvoorbeeld wanneer Groot-Brittannië of Ierland een storm een naam geeft die ook in Nederland tot onstuimig weer kan leiden.