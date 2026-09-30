Slachtoffer schietpartij NDSM was geen willekeurig slachtoffer

AMSTERDAM (ANP) - De 37-jarige man die ervan verdacht wordt afgelopen vrijdag in Amsterdam-Noord een 61-jarige man te hebben doodgeschoten, deed dat nadat hij het slachtoffer op een agressieve manier aansprak op een gebeurtenis uit het verleden. Dat meldt het OM woensdag. De verdachte kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad.

De schietpartij vond plaats op een terras aan de NDSM-kade, midden op de dag. Het slachtoffer werkte in de gevangenis in Zaanstad toen de verdachte daar een aantal jaar geleden gedetineerd zat.