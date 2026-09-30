Japans keizerspaar bezoekt slachtoffers aardbeving Kumamoto

De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako hebben woensdag een bezoek gebracht aan de stad Kumamoto, die twee maanden geleden werd getroffen door een aardbeving. Het keizerspaar sprak onder anderen met slachtoffers van de aardbeving, zo schrijft het Japanse persbureau Kyodo News.

Ook kreeg het paar een toelichting op de situatie door de gouverneur van Kumamoto, Takashi Kimura. Daarnaast bezochten ze een gemeentehuis in de nabijgelegen stad Yatsushiro. Het bezoek stond oorspronkelijk gepland op dinsdag, maar werd verplaatst naar woensdag vanwege het slechte weer in de regio.

Bij de aardbeving van 28 juli in de regio Kumamoto vielen in totaal 38 doden. Volgens het Japanse persbureau verblijven er nog ongeveer 1400 mensen in een noodopvang.