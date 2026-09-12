DEVENTER (ANP) - De Prins Bernhardsluis in Deventer is opnieuw gesloten vanwege de lage waterstand, meldt de Overijsselse gemeente. De sluis, die de IJssel verbindt met de haven in Deventer, was juist afgelopen dinsdag weer opengegaan na een sluiting van ruim vijf weken. Maar, zegt de gemeente: "Na aanvankelijk een lichte stijging van het waterpeil, is de stand weer op een kritisch punt beland."

De sluis mag niet open als de waterstand onder de 45 centimeter boven NAP is gezakt. Vrijdagmiddag werd een waterstand van 46 centimeter gemeten. "In combinatie met de dalende waterstand bij Lobith, is het sluiten van de sluis onontkoombaar", aldus de gemeente.

Bedrijven die afhankelijk zijn van het scheepvaartverkeer en gebruikmaken van de haven in Deventer zijn op de hoogte gesteld van de sluiting. Sinds de sluis afgelopen dinsdag weer openging, is er volgens de gemeente één keer geschut zodat een schip de haven uit kon varen.