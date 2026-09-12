Het geschrapte tv-interview van Jimmy Kimmel met de Democratische Texaanse politicus James Talarico is binnen een dag tijd 5,5 miljoen keer bekeken op YouTube. Het interview zou in eerste instantie worden uitgezonden op zender ABC. De presentator van de talkshow maakte echter eerder deze week bekend dat het gesprek werd verplaatst naar YouTube, vanwege dreigementen door de Amerikaanse toezichthouder FCC.

Volgens Kimmel werd dit besluit genomen omdat "anders lokale stations en ABC-partners in Texas met dit gedoe te maken krijgen". De presentator haalde daarbij uit naar de Amerikaanse president Donald Trump en de Federal Communications Commission. Die dreigden maatregelen te nemen tegen hem en zijn talkshow "op basis van eenvoudige traditionele redactionele beslissingen en gastenboekingen die ze blijkbaar niet zo zien zitten."

Talarico stelt zich in Texas kandidaat voor de Amerikaanse Senaat bij de tussentijdse verkiezingen in november. De politicus vertelde aan het begin van het interview met Kimmel dat Trump en de FCC zich bedreigd voelen. "Ze zijn bang dat we deze race in Texas gaan winnen. Maar we zijn de underdogs totdat de laatste stem is geteld. We nemen het niet alleen op tegen de meest corrupte politicus van Texas. We nemen het op tegen dit hele corrupte systeem." Talarico heeft als tegenstander de door Trump gesteunde procureur-generaal van Texas Ken Paxton.

Het is niet de eerste keer dat een interview met de 37-jarige Talarico wordt verplaatst. Zo was de politicus eerder dit jaar te gast bij The Late Show met Stephen Colbert. Zender CBS had toen het gesprek geblokkeerd. In plaats daarvan werd het fragment naar YouTube verplaatst, waar het inmiddels meer dan 9 miljoen keer is bekeken.