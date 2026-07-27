SOS International ziet aantal vragen over bosbranden afvlakken

DEN HAAG (ANP) - Bij SOS International komen sinds zondag iets minder hulpvragen binnen van Nederlanders die op vakantie zijn in gebieden met bosbranden. Tot en met zaterdagmiddag had de alarmcentrale negentig meldingen over de branden ontvangen. "Zondag kwamen daar nog maar ongeveer vijftien meldingen bij", laat directeur Violette Hasselmeijer weten.

Een verklaring voor de afvlakking heeft ze niet. Mogelijk zijn vakantiegangers in bosbrandgebieden inmiddels vertrokken of is er minder nieuwe aanwas.

Ook bij Eurocross lijkt het aantal bosbrandgerelateerde hulpvragen van Nederlanders iets af te vlakken, zegt een woordvoerder. Zaterdagmiddag stond het aantal meldingen daar op een kleine vijftig en sindsdien zijn er nog tien verzoeken bijgekomen. "Het zijn er dus niet meer zoveel als vrijdag en zaterdag, maar je weet niet wat er de komende dagen gaat gebeuren", zegt ze. "We blijven alert."

ANWB

Bij de ANWB Alarmcentrale staat de teller maandagochtend op vijftig hulpvragen. Zaterdag waren dat er nog dertig.

Bij geen van de alarmcentrales zijn meldingen bekend van Nederlanders die door de bosbranden in onder meer Spanje en Frankrijk gewond zijn geraakt. Veel vragen gaan over bijvoorbeeld schade of extra verblijfkosten, zeggen ze. Ook willen veel vakantiegangers weten wat hun verzekering precies dekt.

Evacuatie

"We kregen ook meldingen van mensen die midden in de nacht werden overvallen door een evacuatie", zegt een woordvoerder van de ANWB. Zij vroegen zich dan bijvoorbeeld af hoe het zat met hun spullen die waren achtergebleven.

Op verschillende plekken in Zuid-Europa woeden hevige bosbranden. Onder meer in de Franse regio Gironde, rond Bordeaux, woedt een grote brand, die al meer dan 42.000 hectare heeft verwoest. Meer dan 220.000 mensen in het gebied zijn geëvacueerd.