Netflix looft half miljoen uit voor verslaan darter Littler

Netflix gaat op zoek naar twintig amateurdarters die het aandurven om het op te nemen tegen wereldkampioen Luke Littler. Degene die de Brit weet te verslaan, krijgt 501.000 pond (zo'n 586.000 euro), staat in een aankondiging van de streamingdienst.

Beat Luke Littler wordt eind oktober live uitgezonden. In september wordt via selectiewedstrijden in Manchester en Londen bepaald welke twintig darters het tegen Littler mogen opnemen. Deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn, mogen niet uit het professionele dartscircuit komen en moeten over een reisvergunning voor het Verenigd Koninkrijk kunnen beschikken.

"Iedereen denkt dat hij van mij kan winnen", daagt Littler zijn potentiële opponenten uit. "Nu krijgen ze de kans om dat te bewijzen."

Littler werd in januari vorig jaar de jongste wereldkampioen bij dartsbond PDC. Hij was pas 17 jaar oud toen hij in de finale Michael van Gerwen versloeg. Afgelopen januari eiste de darter opnieuw de titel op, toen door Gian van Veen te verslaan.