LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Staatscommissie: politiek te afzijdig tegenover discriminatie

08 jun , 16:04Landelijk
anp080626136 1
ANP
DEN HAAG (ANP) - Overheid en politiek houden zich te afzijdig als het gaat om discriminatie en racisme. Dat zei Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, maandag bij de presentatie van haar eindrapport. "Wie de macht heeft om grenzen te stellen, en zwijgt wanneer mensen worden gediscrimineerd om wie zij zijn, houdt de status quo in stand."
De afzijdigheid die de staatscommissie opmerkt, is volgens Sylvester een van drie belemmeringen in de aanpak van discriminatie. De commissie ziet daarnaast dat mensen die worden geraakt door discriminatie, niet genoeg bij plannen worden betrokken. "Daardoor worden hun signalen te laat herkend, of niet serieus genoeg genomen."
Sylvester noemt de overheidsaanpak "reactief en gericht op incidenten". Pas als iemand al is gediscrimineerd, wordt ingegrepen. "Daardoor blijven structurele patronen buiten beeld."
loading

Loading