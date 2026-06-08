NEW YORK (ANP) - De Nasdaq toonde maandag herstel in New York na de zware koersval op vrijdag. De techzware graadmeter kelderde voor het weekend ruim 4 procent door een verkoopgolf in de Amerikaanse chipsector. De grootste verliesbeurt van de Nasdaq in ruim een jaar tijd volgde op een sterker dan verwachte banengroei in de Verenigde Staten. Door de sterke arbeidsmarkt vrezen beleggers dat de Amerikaanse centrale bank de rente gaat verhogen om de inflatie te bestrijden.

Het optimisme over de opkomst van AI zorgde de afgelopen weken juist voor forse koerswinsten bij de chipbedrijven en nieuwe recordstanden op Wall Street. Hogere rentetarieven dreigen echter te zorgen voor hogere financieringskosten voor bedrijven die zwaar investeren in de uitbreiding van AI en beleggers besloten daardoor winst te nemen in de sterk in waarde gestegen chipbedrijven.

De Nasdaq noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent hoger op 25.988 punten. De Dow-Jonesindex klom 0,2 procent tot 50.979 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,6 procent tot 7429 punten.