KRALENDIJK (ANP) - Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Slagvaardige Overheid Eric van der Burg heeft woensdag tijdens een bezoek aan Bonaire zijn zorgen geuit over "politieke inmenging in de ambtelijke organisatie" op het eiland. "Ik maak me daar echt zorgen over." Hij benadrukte tijdens een persconferentie dat hij "signalen hierover heeft gekregen".

Hij richtte zich tijdens die persconferentie direct op de bevolking van Bonaire. "Het is zo dat u tijdens verkiezingen kiest voor een nieuwe Eilandsraad, die de bestuurders kiest. En die bestuurders sturen de ambtelijke organisatie aan. Maar we zagen de laatste tijd dat Eilandsraadsleden en niet-Eilandsraadsleden zich bemoeiden met de ambtelijke organisatie. Dat kan niet, dat hoort niet, dat mag niet."

Tijdens zijn bezoek zei Van der Burg dat Nederland wil investeren in de ambtelijke organisatie, omdat er heel veel klussen blijven liggen. Daarbij gaat het onder meer om het niet grondig aanpakken van jarenlange overlast van vuilstortplaats Selibon en het achterblijven van goed openbaar vervoer. Hij stelde dat Nederland voor dat laatste punt "geld heeft vrijgemaakt, maar we zien te weinig vooruitgang".

Van der Burg had op 24 september al een brief gestuurd aan gezaghebber van Bonaire John Soliano, waarin hij zijn zorgen uitte. Ook is hij van mening dat besluitvorming op het eiland soms te lang duurt en te weinig tot resultaat leidt. Soliano benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan een stabiel en slagvaardig bestuur. Wat betreft het openbaar vervoer is er deze week een bus op het eiland aangekomen die de komende periode gaat proefrijden.

Soliano zei verder: "Bonaire heeft een snelle groei doorgemaakt in de afgelopen tijd. Dat hebben we niet voldoende bij kunnen benen. Daar werken we aan. Maar we zijn een bijzondere gemeente en hebben niet alle hulp van organisaties die gemeenten in Nederland wel hebben, zoals waterschappen en provincies."

Tegen Van der Burg zei hij tijdens de persconferentie: "Goed bestuur is van ons allemaal en gaat niet alleen maar om het zeggen wat niet goed gaat en wie wat anders moet doen. Het gaat uiteindelijk om het niveau van dienstverlening dat we aan onze bevolking willen geven en het voorkomen van willekeur."