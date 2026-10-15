WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse waakhond Citizens for Responsibility and Ethics (Burgers voor Verantwoordelijkheid en Ethiek) heeft woensdag een rechtszaak aangespannen om Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, te ontheffen van zijn functie als speciaal gezant. Dat meldt NBC News.

De waakhond, CREW, is het niet eens met Kushners rol als speciaal gezant voor de regering. Volgens CREW is Kushners rol niet volgens de wet en is er sprake van belangenverstrengeling.

Hij geniet een enorme internationale invloed "terwijl hij niet door de Senaat is benoemd en terwijl hij geen enkele financiële verantwoording heeft afgelegd", aldus CREW.

Volgens de waakhond is daarom niet duidelijk of zijn optreden als gezant het Amerikaanse volk ten goede komt of hemzelf. Kushner moet daarom of vertrekken of ten minste financiële verantwoording afleggen.

Kushners advocaat Chad Mizelle heeft laten weten dat de zaak ongegrond is. Kushner "ontvangt geen salaris of compensatie van de regering en betaalt zijn eigen onkosten".

Het Witte Huis omschreef CREW als een "onserieuze" organisatie die erop uit is geweest om president Trump en zijn familie aan te vallen "sinds zijn eerste ambtstermijn".