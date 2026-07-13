DEN HAAG (ANP) - Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de gevolgen van het warme, droge weer aan te pakken. Zo heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maandag de aanvoer van zoetwater richting West-Nederland verhoogd van 7 naar 11 kuub per seconde, om verzilting langs de kust te voorkomen. Delfland begint aan de tweede maaironde dit jaar van sloten, vaarten en dijken. Het waterschap doet dit om te voorkomen dat de doorstroming wordt belemmerd en om dijken goed te kunnen inspecteren op eventuele scheuren.

Door de aanhoudende droogte staat het water in verschillende rivieren en kanalen lager dan gebruikelijk. De Maas en de Rijn voeren ook steeds minder water aan.

De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) benadrukt dat van een dreigend drinkwatertekort geen sprake is. "We worden daar best vaak over gebeld", zegt een woordvoerster. "Maar een neerslagtekort is niet hetzelfde als een drinkwatertekort. De drinkwaterbedrijven zien geen acute knelpunten."