Marius Borg Høiby wil absoluut geen contact meer met de ex-vriendin die in zijn rechtszaak wordt betiteld als de Frogner-vrouw. Daarom is er "totaal geen sprake" van recidivegevaar, zo stelde de zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen maandag volgens omroep NRK tijdens een zitting over het wel of niet verlengen van zijn voorarrest.

Volgens Høiby zijn hij en de vrouw allebei verdergegaan met hun leven. Hij benadrukte dat hij geen van de punten die over haar gingen in zijn rechtszaak heeft aangevochten, ook het contactverbod niet. "Dat is niet omdat ik het eens ben met alles in die uitspraak, maar omdat ik geen contact meer met haar wil", zei hij.

De rechter vroeg Høiby wat hij zou doen als de vrouw contact met hem zou opnemen, mocht hij vrijgelaten worden. "Als ze op een dag voor mijn deur staat, moet ik de politie bellen. Ik wil geen enkel contact met haar", verduidelijkte hij.

Dinsdag

Eerdere pogingen van Høiby om vrij te komen mislukten, omdat de rechter recidivegevaar tegen met name de Frogner-vrouw te hoog vond. De vrouw was de laatste met wie Høiby een relatie had.

De rechter besloot uiteindelijk het voorarrest van Høiby met vier weken te verlengen. Hij mag die echter wel thuis uitzitten met een enkelband. De aanklager is tegen die beslissing in beroep gegaan, met name om tijd te winnen. Dinsdag wordt volgens persbureau NTB duidelijk of het Openbaar Ministerie het beroep doorzet of dat het zich neerlegt bij de uitspraak van de rechtbank.