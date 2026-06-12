DEN HAAG (ANP) - Sportminister Mirjam Sterk zal rondom het WK voetbal in de VS benadrukken dat "toegang tot sport voor iedereen is. Voor de teams en iedereen eromheen." Ze wil daarbij ook extra aandacht vragen voor de lhbti-gemeenschap.

De Amerikanen hebben onder anderen een scheidsrechter uit Somalië de toegang tot het land ontzegd. Dat niet iedereen de VS in kan reizen vindt Sterk "vooral een zaak voor Amerika zelf, maar ik zal er ook aandacht voor vragen als ik er ben."

Sterk vindt het "jammer dat sport en politiek zo vermengd lijken te worden". De minister hoopt dat het WK vooral "een groot feest" wordt. "Iets wat mensen verbindt, volgens mij hebben we dat in deze tijd heel erg nodig."

De CDA-minister zal samen met het koninklijk paar bij de tweede wedstrijd die Nederland speelt in de poulefase op de tribune zitten. Die wedstrijd in Houston is tegen Zweden op 20 juni. Als Nederland verder in het toernooi komt, verwacht Sterk dat ook andere leden van het Koninklijk Huis naar de VS zullen afreizen om Oranje aan te moedigen.