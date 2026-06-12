Kroonprins Haakon van Noorwegen laat een bijeenkomst met de Noorse regering aan zich voorbijgaan. De kroonprins zou vrijdag bij de wekelijkse ministerraad aanwezig zijn, maar de ontmoeting staat inmiddels niet meer op zijn programma.

Haakon neemt regelmatig deel aan de regeringsbijeenkomst samen met zijn vader koning Harald. Het hof zegt tegen de Noorse krant Aftenposten dat de kroonprins "zijn programma moet wijzigen vanwege de levensbedreigende chronische longaandoening" van zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit.

Vorige week werd bekend dat Mette-Marit op een wachtlijst voor een longtransplantatie is geplaatst. Tijdens een persconferentie werd gezegd dat ze zonder transplantatie mogelijk maar een paar jaar te leven heeft.

Haakon annuleerde deze week ook al zijn aanwezigheid bij een wedstrijd van de Noorse voetbalsters. Hij was wel aanwezig bij een jubileumviering van zijn stichting en ook ontmoette hij de Keniaanse president William Ruto op het paleis.