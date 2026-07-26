Sterrenwachten gaan naar strand en stad voor zonsverduistering

DEN HAAG (ANP) - De zon wordt binnenkort bijna helemaal verduisterd. Zoiets komt in Nederland niet vaak voor, en daarom komen mensen op meerdere plekken samen om dat te bekijken. Zo openen sterrenwachten hun deuren, en sommige gaan juist naar buiten, naar mensen toe.

De zonsverduistering is op 12 augustus. Ze begint rond 19.15 uur en duurt tot iets na 21.00 uur, rond zonsondergang. De zon staat dan laag boven de horizon in het noordwesten.

Het hoogtepunt van de eclips is rond 20.11 uur. De maan bedekt dan bijna 90 procent van de cirkel van de zon. Het wordt dan niet duister, maar wel "merkbaar donkerder", aldus de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie. De laatste keer dat boven Nederland zo'n groot deel van de zon verdween achter de maan, was in 1999. De eerstvolgende keren zijn in 2081 en 2090.

Eclipsbrillen

De Rijksuniversiteit Groningen staat op 12 augustus met observatieplekken op Vlieland, Terschelling en Ameland. Mensen kunnen daar naar de eclips kijken. De universiteit doet dat ook op het dak van het gebouw Forum in het centrum van Groningen, in de Eemshaven en in Lauwersoog en Noordpolderzijl.

Sterrenwacht Copernicus in Haarlem neemt zijn telescopen mee naar de boulevard van Bloemendaal, waar mensen veilig naar de zon kunnen kijken. Ook nemen ze eclipsbrillen mee om de ogen te beschermen. Sterrenwacht Saturnus uit Heerhugowaard gaat naar de duinen bij Petten. De Twentse sterrenwacht Cosmos zet zijn speciale zonnetelescopen neer bij een boerderij in Lattrop, zodat geïnteresseerden goed uitzicht op de eclips hebben.

Schadelijk

Ook de sterrenwachten Mercurius in Dordrecht, Halley in Vinkel, Phoenix in Lochem, Midden-Nederland in Nijkerk en Vesta in Oostzaan hebben kijkavonden.

In andere delen van Europa is een volledige verduistering van de zon te zien. Dat is onder meer het geval in Groenland, IJsland en het noorden van Spanje.

Sterrenwachten raden mensen aan niet met het blote oog naar de zon te kijken. Ook als nog maar 12 procent van het zonlicht te zien is, is dat schadelijk voor de ogen. Mensen moeten een speciale telescoop gebruiken of een eclipsbril dragen.