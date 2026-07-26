Vengaboys vervangen Babette & Katja op festival Milkshake

De Vengaboys vervangen zondag de act van Babette van Veen en Katja Schuurman op het Amsterdamse festival Milkshake. Dat heeft een woordvoerder namens de organisatie desgevraagd laten weten aan het ANP.

Schuurman kan zondagmiddag niet optreden, omdat haar vlucht vanuit de Colombiaanse stad Cartagena vertraging opliep. De zangeres is daar op vakantie met haar dochter Sammie. Een woordvoerder van het festival liet eerder weten dat de organisatie op zoek zou gaan naar een passende oplossing.

Van Veen en Schuurman vormen samen het duo Babette & Katja en zijn met name bekend van de hit Ademnood. In de jaren negentig maakten zij samen met de in 2004 overleden Guusje Nederhorst deel uit van het succesvolle trio Linda, Roos en Jessica.