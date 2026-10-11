AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer 250 demonstranten houden in het centrum van Amsterdam een stille tocht waarmee ze aandacht vragen voor het dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. De stille tocht onder leiding van Amnesty International begon op het Amstelveld en eindigt op de Dam. Daar sluit de groep zich om 14.00 uur aan bij een nationaal pro-Palestijns protest.

De demonstranten dragen een groot namendoek met ruim 21.600 namen van kinderen die in Gaza zijn omgekomen door Israëlisch geweld sinds 7 oktober 2023, de dag van de aanval van Hamas op Israël.

Alle namen zijn vorige maand in tien dagen tijd in Utrecht en Amsterdam door 550 mensen geschreven op witte doeken, die nu zijn samengevoegd tot een namendoek van 6 meter breed en 36 meter lang. Een spreekster op het podium noemde het een monument voor de Palestijnse kinderen en een aanklacht tegen de genocide.

"Door de namen op te schrijven, maken we zichtbaar dat ieder kind een leven, een naam en een verhaal heeft", aldus Amnesty International. Volgende week zondag wordt het doek door Utrecht gedragen.