Cathline leidt FC Utrecht naar zege op Willem II

UTRECHT (ANP) - Yoann Cathline heeft FC Utrecht met twee mooie doelpunten aan een zege op Willem II geholpen (3-1). De thuisclub nam met de tweede competitiezege afstand van de onderste plaatsen van de Eredivisie.

Cathline opende in de 53e minuut met een geplaatst schot de score. Hij schoot daarna de bal in de 75e minuut met zijn linkervoet snoeihard in de kruising. Ángel Alarcón bepaalde in blessuretijd de eindstand met een treffer die er ook mocht zijn. Jaden Slory tekende in de 59e minuut voor de gelijkmaker van het gepromoveerde Willem II, dat dit seizoen op het hoogste niveau vooralsnog niet verder dan twee gelijke spelen is gekomen.

Anthony Correia vierde alle drie de treffers uitgelaten. De trainer was de afgelopen seizoenen succesvol met Telstar, maar stelde de afgelopen maanden teleur met zijn nieuwe club.

FC Utrecht was veel in balbezit maar creëerde zonder de geblesseerde spits Artem Stepanov weinig uitgespeelde kansen. De bezoekers uit Tilburg moesten vooral verdedigen en werden nauwelijks gevaarlijk.