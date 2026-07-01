BERGAMBACHT (ANP) - Een stoet van ongeveer twintig tractoren rijdt vanaf een kruispunt in Bergambacht in Zuid-Holland in de richting van Den Haag. Dat doen zij onder begeleiding van de politie, ziet een ANP-verslaggever.

Er is woensdag een debat in de Tweede Kamer over het stikstofbeleid. Boeren hadden al aangekondigd daarbij aanwezig te zijn om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe plannen van het kabinet.

De gemeente Den Haag is op de hoogte van de komst van de boeren en staat toe dat er twintig tractoren aanwezig zijn op de Koekamp, een plek niet ver van het gebouw van de Tweede Kamer.

In een bericht op X laat de gemeente weten dat de vooraf aangemelde landbouwvoertuigen "symbolisch ter ondersteuning van de actie" aanwezig mogen zijn op de aangewezen plek. Andere landbouwvoertuigen zijn niet toegestaan.