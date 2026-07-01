Letizia zwaait Spaans hulpteam voor Venezuela uit

De Spaanse koningin Letizia heeft woensdag een medisch hulpteam uitgezwaaid dat in Venezuela gaat helpen na de verwoestende aardbevingen in het land. De koningin gaf op het vliegveld een toespraak voor de tientallen mensen die naar het Zuid-Amerikaanse land afreizen.

De koningin wenste alle betrokkenen veel succes. Ook benadrukte zij het belang van hun inzet. "De wijze waarop u mensen die lijden steunt en helpt, is werkelijk bewonderenswaardig. De Spaanse samenleving is zich daar zeer van bewust, en ik ben u daar dankbaar voor", zei Letizia verder.

Venezuela werd vorige week getroffen door twee verwoestende aardbevingen. Het aantal doden door de natuurramp is inmiddels gestegen naar bijna 2000.