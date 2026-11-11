DEN HAAG (ANP) - Een menselijke fout bij het updaten van computersystemen was er de oorzaak van dat meerdere sites van de Rijksoverheid woensdagochtend onbereikbaar werden, meldt de Rijksoverheid. De sites waren ongeveer een half uur uit de lucht.

De uitval trof niet alleen rijksoverheid.nl, maar bijvoorbeeld ook de sites van het Openbaar Ministerie (om.nl) en het Koninklijk Huis (koninklijkhuis.nl). Ook diensten als de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (rdi.nl), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (cultureelerfgoed.nl), het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl), het Kabinet van de Koning (kabinetvandekoning.nl), de Kanselarij der Nederlandse Orden (lintjes.nl) en de Onderwijsraad (onderwijsraad.nl) waren kort niet bereikbaar.