Het is nog niet duidelijk wanneer er een besluit wordt genomen over het al dan niet intrekken van de vergunning van omroep Ongehoord Nederland (ON!). Dat heeft ON!-directeur Peter Vlemmix woensdag gezegd na afloop van een gesprek op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In september deelde minister Letschert van OCW het voorgenomen besluit over het intrekken van de erkenning van ON!. Onlangs diende de omroep zijn zienswijze op het besluit in, dat tijdens het gesprek op het ministerie werd toegelicht.

"De boodschap is dat ze zeggen dat ze het heel zorgvuldig gaan wegen", zei Vlemmix. Later zal worden medegedeeld wanneer het besluit wordt aangekondigd. Een indicatie van hoe lang dat zou kunnen duren, kon hij niet geven. "We hebben er meermaals om gevraagd. Ze komen steeds met woorden als 'zorgvuldig' en 'daar gaan we goed naar kijken'. Maar een datum is er nog niet."

Als de minister definitief besluit om de erkenning van ON! in te trekken, dan ligt een stap naar de rechter in het verschiet.