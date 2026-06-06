DEN HAAG (ANP) - Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is zaterdag aan het begin van de avond verholpen, enkele uren nadat die begon.

Mensen kunnen een noodpaspoort krijgen wanneer hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en ze hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden op maar een paar plekken verstrekt, zoals op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden.