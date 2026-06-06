Koning Charles en koningin Camilla hebben niet lang kunnen genieten van de festiviteiten rondom het huwelijk van Peter Phillips en Harriet Sperling. Vlak na het jawoord snelden ze naar een gereedstaande helikopter om nog iets mee te krijgen van de paardenraces van Epsom.

Naar verluidt hadden de Britse koning en koningin de uitnodiging voor de zogeheten Epsom Derby al geaccepteerd voordat de trouwdatum vastlag. Toen ze de uitnodiging ontvingen, onderzocht het paleis wat de mogelijkheden waren om bij beide festiviteiten aanwezig te zijn en dat was net haalbaar, meldt The Telegraph.

Charles en Camilla reikten na afloop van de race de trofee uit aan de winnaars. Het is de eerste keer dat een regerend monarch de Derby-dag bijwoont sinds wijlen koningin Elizabeth in 2019, al bezocht het koningspaar twee jaar geleden de historische renbaan in Surrey al wel op de zogeheten Oaks-dag.

Koningin Elizabeth sloeg tijdens haar leven zelden de belangrijkste Engelse paardenraces over. Naast de Epsom Derby was ze ook altijd bij Royal Ascot.