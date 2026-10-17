Straf voor Amsterdammer via supersnelrecht voor onrust Floradorp

AMSTERDAM (ANP) - Een 22-jarige man uit Amsterdam is vrijdag op een supersnelrechtzitting veroordeeld tot een deels onvoorwaardelijke celstraf en een werkstraf wegens zijn aandeel in ongeregeldheden deze week in Floradorp. Dat meldt het Openbaar Ministerie zaterdag.

Het was woensdagavond onrustig in Floradorp in Amsterdam-Noord. Er ontstonden rellen waaraan de Mobiele Eenheid een eind maakte.

De man was woensdagavond aangehouden nadat hij onder meer een tuintafel van een buurtbewoonster in een vuur gooide. Zelf bekende hij ook een houten paal in de vlammen te hebben geworpen. De officier van justitie noemde dat onacceptabel. "Jaarlijks is er veel onrust in Floradorp vanwege het door de burgemeester verboden Floravuur. Ook afgelopen woensdag was de sfeer in Floradorp grimmig. Er was een vuur gemaakt, hulpdiensten zijn gehinderd en de ME moest uiteindelijk worden ingezet."

De rechter veroordeelde de man tot een onvoorwaardelijke celstraf van drie dagen, een voorwaardelijke van zes dagen, en een werkstraf van 40 uur.