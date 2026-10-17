Harry Styles eert Liam Payne met onuitgebracht nummer

Harry Styles heeft zijn vriend en voormalig One Direction-bandlid Liam Payne geëerd, exact twee jaar na het overlijden van de Britse zanger. Volgens Amerikaanse media zong Styles vrijdag tijdens zijn concertreeks in New York het nummer What is Enough, een lied dat de 31-jarige zanger naar eigen zeggen ongeveer twee jaar geleden schreef voor de overleden Payne.

What is Enough was nog niet eerder uitgebracht. Voordat Styles het nummer zong, zei hij tegen het publiek dat hij trots was om een eigen banner te hebben in Madison Square Garden, waar het optreden plaatsvond. "Er zijn zoveel mensen in mijn leven, vrienden en mensen met wie ik gewerkt heb, zonder wie ik dit nooit had kunnen bereiken", vervolgde Styles. "En vandaag precies twee jaar geleden heb ik een van die vrienden verloren."

Harry Styles en Liam Payne maakten samen met Niall Horan, Louis Tomlinson en Zayn Malik deel uit van de groep One Direction. De groep maakt sinds 2015 geen muziek meer. Payne overleed op 16 oktober 2024 door een val van een balkon van een hotel in Buenos Aires. Hij had verschillende soorten drugs in zijn lichaam. Er lopen nog steeds onderzoeken naar zijn dood.

Harry Styles is nog steeds bezig met zijn tour Together, Together. Daarvoor treedt hij dertig keer op in Madison Square Garden in New York.