Strand Zandvoort is veiligheidsrisicogebied na onrustig weekend

28 mei , 15:04Landelijk
ZANDVOORT (ANP) - Het stationsgebied, de middenboulevard en het bijbehorende strand in Zandvoort zijn vanaf donderdag 14.00 uur uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat bevestigt een woordvoerder na een interview van het programma Nieuws van de Dag met de burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh.
Aanleidingen voor het uitroepen van een veiligheidsrisicogebied zijn onrust en overlast in het pinksterweekend en gesprekken met eigenaren van bijna dertig strandpaviljoens. De woordvoerder spreekt van een "strenge maatregel" en zegt dat "per dag wordt bekeken of die wordt verlengd, in samenspraak met politie, OM en de strandpachters."
In een veiligheidsrisicogebied heeft de politie extra bevoegdheden. Zo mogen agenten preventief fouilleren. De maatregel heeft als doel om veiligheid en rust te bewaren, in dit geval op de boulevard, het strand en op terrassen van strandpaviljoens.
