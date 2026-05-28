Jetten: deur blijft open voor gesprek met werkgevers en bonden

DEN HAAG (ANP) - Wat premier Rob Jetten betreft werkt het kabinet de komende tijd verder aan plannen over sociale zekerheid. De vakbonden gaven na een gesprek op het Catshuis aan dat zij niet meer verder willen praten. Bij het kabinet "staat de deur altijd open en ik hoop dat werkgevers en werknemers ook snel weer met ons willen doorpraten".

De premier hoopt dat de eerder aangekondigde stakingen "een niet al te grote impact hebben op onze samenleving". Er is onder meer een landelijke staking in het ov aangekondigd volgende maand.

De vakbonden willen dat de voorgenomen bezuinigingen op uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten van tafel gaan. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat de plannen "in huidige vorm" van tafel zijn. De vakbonden vinden echter dat de bezuinigingen nog te veel boven de markt hangen.