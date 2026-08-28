Studenten en begeleiders ziek tijdens introductie hogeschool

BREDA (ANP) - Zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University of Applied Sciences (BUas), een hogeschool, zijn ziek geworden tijdens een introductieweek op een camping in het Belgische Poppel. Volgens de onderwijsinstelling is er "hoogstwaarschijnlijk" sprake geweest van "een grote uitbraak van voedselvergiftiging".

Aan de introductie namen ruim 800 studenten deel. Nadat deelnemers ziek werden, is door de hogeschool samen met de Belgische GGD een noodplan gemaakt. Zieken zijn ondersteund en verzorgd en zijn waar mogelijk opgehaald door ouders en verzorgers.

Zieke studenten voor wie dat niet mogelijk is, zijn door de hogeschool teruggebracht en opgevangen. "Vanwege de omvang en ernst van de situatie is besloten het resterende intro-programma van vrijdagochtend niet door te laten gaan", aldus de onderwijsinstelling in een verklaring.

BUas is "geschrokken van de situatie" en laat zich door medisch experts adviseren.