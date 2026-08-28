Vlag Koninklijk Paleis Oslo weer in top, nieuwe vlag halfstok

De koninklijke standaard op het Koninklijk Paleis in Oslo hangt weer in de top. Vrijdagochtend werd de vlag gehesen voor de nieuwe koning, terwijl tegelijkertijd een nieuwe vlag op het balkon van het paleis halfstok werd gehangen.

Dat gebeurde nadat de nieuwe koning en de regering bijeen waren gekomen voor een buitengewone ministerraad op het paleis. Ook de nieuwe kroonprinses Ingrid Alexandra was daarbij aanwezig.

De koninklijke standaard was vrijdagochtend vlak na het nieuws dat koning Harald is overleden halfstok gehangen.